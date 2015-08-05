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    Террористы ПКК совершили нападение на нефтяную вышку в Турции

    Ведутся работы по поимке террористов

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Террористы ПКК совершили нападение на принадлежащую частной компании нефтяную вышку.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, нападение было совершено в провинции Диярбекир на юге Турции.

    После того как работники покинули вышку, террористы открыли огонь по генератору и контейнеру, в котором остаются работники. На место происшествие выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств инцидента и наличия жертв.

    Также ведутся работы по поимке террористов.

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