Террористы ПКК совершили нападение на нефтяную вышку в Турции

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Террористы ПКК совершили нападение на принадлежащую частной компании нефтяную вышку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, нападение было совершено в провинции Диярбекир на юге Турции.

После того как работники покинули вышку, террористы открыли огонь по генератору и контейнеру, в котором остаются работники. На место происшествие выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств инцидента и наличия жертв.

Также ведутся работы по поимке террористов.