Тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета нашли в Алматинской области

Тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета нашли в Алматинской области Сегодня обнаружено тело третьего члена экипажа вертолета EC-145 - помощника командира, капитана Амана Амангелды.
В регионе
12 августа 2025 г. 11:41
Тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета нашли в Алматинской области

Сегодня обнаружено тело третьего члена экипажа вертолета EC-145 - помощника командира, капитана Амана Амангелды.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Казахстана.

Отмечается, что он был опытным летчиком, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба.

10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа — майора Нуржигита Уйсинбаева, а 11 августа - тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи — капитана Бахтияра Ержигитова.

"Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны", - отметили в ведомстве.

Продолжаются поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета. Проводятся следственные действия для установления причин крушения.

Напомним, что 25 июля в Алматинской области пропал военный вертолет EC-145.

