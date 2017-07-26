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    Тело советника губернатора обнаружено в Армении

    Труп был опутан железной проволокой

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Армении на административной территории села Даларик, у дороги ведущей из Армавира обнаружен труп мужчины. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по сведениям источника, полицейские подозревают, что это советник губернатора Армавирской области, 52-летний Манук Симонян, которого как без вести пропавшего разыскивают уже два дня. 

    Труп был опутан железной проволокой, с большим камнем на голове, в полуразложившемся состоянии. 

    Судмедэксперт предположил, что его убили несколько дней назад. 

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