Тело пилота Су-24 доставлено в Турцию и будет передано России

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Тело пилота российского Су-24 доставлено в Турцию и будет передано России, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

По словам премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, тело пилота было доставлено в турецкую провинцию Хатай в 03.00 по бакинскому времени, где прошло отпевание по христианским обычаям.

Премьер пообещал, что тело пилота будет передано российской стороне.

Во вторник российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.