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    Тело пилота Су-24 доставлено в Турцию и будет передано России

    Самолет был сбит ракетой типа воздух-воздух с турецкого F-16.

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Тело пилота российского Су-24 доставлено в Турцию и будет передано России, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet. 

    По словам премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, тело пилота было доставлено в турецкую провинцию Хатай в 03.00 по бакинскому времени, где прошло отпевание по христианским обычаям.

    Премьер пообещал, что тело пилота будет передано российской стороне.

    Во вторник российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.

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