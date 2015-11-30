​Тело пилота Су-24 доставлено из Анкары в Москву - ВИДЕО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Военный самолёт с телом командира экипажа сбитого над Сирией Су-24 Олега Пешкова прибыл на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Борт в российском воздушном пространстве сопровождал эскорт истребителей.

Самолёт с телом Пешкова встретил глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Российский бомбардировщик Су-24М, выполнявший задачу по ликвидации группы террористов, был сбит 24 ноября 2015 года парой истребителей F-16 ВВС Турции. Пилот сбитого истребителя подполковник Олег Пешков был убит сирийскими боевиками после катапультирования.

25 ноября президент Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.