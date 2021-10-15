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Тельман Исмаилов будет добиваться политического убежища в Черногории

Тельман Исмаилов будет добиваться политического убежища в Черногории Задержанный в Черногории по запросу России бизнесмен Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении, будет добиваться получения политического убежища в этой стране. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила его адвокат Марина Русакова
В регионе
15 октября 2021 г. 12:09
Тельман Исмаилов будет добиваться политического убежища в Черногории

Задержанный в Черногории по запросу России бизнесмен Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении, будет добиваться получения политического убежища в этой стране. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила его адвокат Марина Русакова.

По ее словам, вину он ни по одному эпизоду преступления не признает.

Адвокат также подчеркнула, что запрос, направленный Генеральной прокуратурой России в Черногорию о выдаче ее подзащитного, был направлен давно. "На руках у Тельмана на момент задержания был документ о том, что он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища, поэтому его задержание незаконно. Вопрос об экстрадиции будет решаться только после проверки данного факта", - отметила она.​​​​​​

Напомним, ранее Тельман Исмаилов задержан в Черногории и арестован на два месяца.

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