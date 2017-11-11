Телеведущий Борис Ноткин покончил с собой в Подмосковье

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Телеведущий Борис Ноткин найден в своем доме в Одинцовском районе Подмосковья погибшим в результате самоубийства.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По словам собеседника агентства, телеведущий тяжело болел.

В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения в доме в Одинцовском районе Подмосковья, не уточнив подробностей. В свою очередь, источник "Интерфакса" пояснил, что речь идет об одном из руководителей канала "ТВ Центр" телеведущем Борисе Ноткине.

Представитель регионального главка Следственного комитета (СКР) Евгения Кирюшина сообщила, что начата доследственная проверка по факту обнаружения тела.

Борис Ноткин - советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала "ТВ Центр". В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин". Программа выходила до марта 2015 года.