Один из известных российских телеканалов прекратил вещание

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Российский телеканал Life в субботу, 19 августа, прекратил свое вещание. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил акционер и гендиректор холдинга News Media, в структуру которого входит Life, Арам Габрелянов.

"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте", - указывается в сообщении ресурса.

Ранее в пятницу агентство ТАСС сообщило, что телеканал прекратит свое вещание 18 августа. Источник агентства указал, что компания сократит 90 человек, еще 90 продолжат работу над стриминговым вещанием.