Телеканал экс-министра обороны Грузии заплатит лоббистской компании из США $420 тыс.

Оппозиционный телеканал "Формула", основателем которого является экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, оформил контракт с американской лоббистcкой компанией Cornerstone на сумму 420 тыс. долларов.

Оппозиционный телеканал "Формула", основателем которого является экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, оформил контракт с американской лоббистcкой компанией Cornerstone на сумму 420 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказано в публикации департамента юстиции США.

"Формула" - это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Он был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах.

Согласно документу, опубликованному департаментом юстиции США, лоббистская компания, среди прочего, будет предоставлять информацию о ситуации, создавшейся вокруг "Формулы", американским СМИ, аналитическим центрам и организациям, продвигая интересы телеканала. Конкретно о какой информации идет речь на данном этапе неизвестно.

Контракт был заключен 21 мая 2023 года, его подписал директор телеканала "Формула" Зураб Гумбаридзе. Срок действия контракта - 12 месяцев. Оплата услуг будет производиться четырьмя платежами по 105 тыс. долларов.