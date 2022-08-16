Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить канал, публикующий инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где рассматрива

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить канал, публикующий инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где рассматривался соответствующий протокол об административном правонарушении.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 4 ст. 13.41 ["Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности"] и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Согласно материалам дела, поводом для привлечения к ответственности стал отказ Telegram выполнить требование прокуратуры и удалить Telegram-канал, где публиковались инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта в России и Белоруссии, которые могут осложнить проведение спецоперации на Украине.