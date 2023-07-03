Телеграм-каналы ЧВК "Вагнер" объявили о приостановке набора бойцов в России

Телеграм-канал "ЧВК Вагнер. Объявления о работе" опубликовал уведомление о том, что компания на месяц приостанавливает работу центров вербовки в регионах РФ.

Телеграм-канал "ЧВК Вагнер. Объявления о работе" опубликовал уведомление о том, что компания на месяц приостанавливает работу центров вербовки в регионах РФ.

Как передает Report, это сообщение перепостил канал "ЧВК Вагнер. Сводки", который пресс-служба создателя компании Евгения Пригожина ранее упоминала в контексте, предполагающем наличие связи между ними. Оно появилось и на канале "Разгрузка Вагнера", который предположительно входит в ту же сеть, сообщает RTVI.

Сообщается, что в связи с временным не участием ЧВК "Вагнер" в боевых действиях и переездом в Беларусь временно приостанавливается работа региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц. При этом отмечается, что call-центр компании, куда можно обращаться по поводу трудоустройства, продолжит работать в прежнем режиме.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

О том, что Пригожин после этого уедет в Беларусь, в Кремле заявили еще вечером 24 июня. Во вторник, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в республику. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил укрепить границу с Беларусью.