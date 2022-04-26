Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

В ближайшие часы состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Украине.

13:40

В ближайшие часы состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на турецкий ТRT Haber, это будет пятым по счету телефонным разговором двух президентов с начала известных событий в Украине.

По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Путину продолжить переговорный процесс делегаций России и Украины в Стамбуле.