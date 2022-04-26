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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине В ближайшие часы состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
В регионе
26 апреля 2022 г. 13:50
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Украине.

13:40

В ближайшие часы состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на турецкий ТRT Haber, это будет пятым по счету телефонным разговором двух президентов с начала известных событий в Украине.

По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Путину продолжить переговорный процесс делегаций России и Украины в Стамбуле.

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Версия на английском языке Turkish, Russian presidents talk over phone

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