Телебашню Анкары осветили цветами азербайджанского триколора

Символ столицы Турции, Анкары - телебашня Ataküle была освещена цветами флага Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, данный шаг является проявлением солидарности с азербайджанским народом в период распространения пандемии коронавируса.

Цветовую проекцию также сопровождала надпись на экранах: "Два государства, одна нация, с любовью братскому Азербайджану".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1 197.