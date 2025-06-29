Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых силовиками в ходе рейда в Екатеринбурге, завтра будут доставлены в Азербайджан.

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых силовиками в ходе рейда в Екатеринбурге, завтра будут доставлены в Азербайджан.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на источники.

Согласно информации, тела братьев будут доставлены в Баку рейсом "Уральских Авиалиний".

"В настоящее время в Генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге проводится соответствующая работа, готовится документация", - указал источник.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.