О нас

Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра

Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых силовиками в ходе рейда в Екатеринбурге, завтра будут доставлены в Азербайджан.
В регионе
29 июня 2025 г. 18:13
Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых силовиками в ходе рейда в Екатеринбурге, завтра будут доставлены в Азербайджан.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на источники.

Согласно информации, тела братьев будут доставлены в Баку рейсом "Уральских Авиалиний".

"В настоящее время в Генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге проводится соответствующая работа, готовится документация", - указал источник.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda öldürülən azərbaycanlıların nəşləri sabah Vətənə gətiriləcək

Другие новости из категории

В Екатеринбурге завершился суд по делу азербайджанцев, задержанных с применением насилия
В Екатеринбурге завершился суд по делу азербайджанцев, задержанных с применением насилия
29 июня 2025 г. 17:22
Адвокат Ахлимана Гянджиева: Моего подзащитного били дубинками и пытали электрошокерами
ВидеоАдвокат Ахлимана Гянджиева: Моего подзащитного били дубинками и пытали электрошокерами
29 июня 2025 г. 16:16
В Екатеринбурге проходит суд над азербайджанцами, задержанными с применением силы
ФотоВ Екатеринбурге проходит суд над азербайджанцами, задержанными с применением силы
29 июня 2025 г. 15:15
В Екатеринбурге решением суда Аяз Сафаров арестован сроком на 22 дня
В Екатеринбурге решением суда Аяз Сафаров арестован сроком на 22 дня
29 июня 2025 г. 14:47
Президент Армении обсудил с главой дипломатии ЕС сотрудничество в сфере энергетики
Президент Армении обсудил с главой дипломатии ЕС сотрудничество в сфере энергетики
29 июня 2025 г. 13:56
В результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин погиб 71 человек
В результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин погиб 71 человек
29 июня 2025 г. 10:20
В результате ДТП в России погибли пять человек
В результате ДТП в России погибли пять человек
29 июня 2025 г. 08:52
Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев
Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев
29 июня 2025 г. 06:20
Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас
Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас
28 июня 2025 г. 23:52
Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению
Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению
28 июня 2025 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi