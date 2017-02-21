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    Тела троих граждан Азербайджана, погибших в аварии в Турции, отправлены на родину - ВИДЕО

    Генконсул: Двое из пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии

    Cтамбул. 21 февраля. REPORT.AZ/ Тела троих граждан Азербайджана, погибших в аварии в Турции, отправлены на родину. Об этом  турецкому бюро Report заявил генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев.

    "Сегодня тела троих отправлены в Азербайджан, переданы семьям. Всего в этой аварии погибли 8 человек, 5 из них - граждане Турции", - заявил генконсул.

    Он отметил, что среди погибших трое граждан Азербайджана - Самая Джафарова, Сулейман Алиев, Фархад Фархадлы. 

    Генконсул заявил, что из пострадавших в аварии двое находятся в тяжелом состоянии, в больницах остаются 16-17 человек, некоторые уже были отпущены домой.

    Напомним, 20 февраля в результате столкновения в турецком Игдыре двух пассажирских автобусов погибли 8, ранены 26 человек.

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