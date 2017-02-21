Тела троих граждан Азербайджана, погибших в аварии в Турции, отправлены на родину - ВИДЕО

Cтамбул. 21 февраля. REPORT.AZ/ Тела троих граждан Азербайджана, погибших в аварии в Турции, отправлены на родину. Об этом турецкому бюро Report заявил генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев.

"Сегодня тела троих отправлены в Азербайджан, переданы семьям. Всего в этой аварии погибли 8 человек, 5 из них - граждане Турции", - заявил генконсул.

Он отметил, что среди погибших трое граждан Азербайджана - Самая Джафарова, Сулейман Алиев, Фархад Фархадлы.

Генконсул заявил, что из пострадавших в аварии двое находятся в тяжелом состоянии, в больницах остаются 16-17 человек, некоторые уже были отпущены домой.

Напомним, 20 февраля в результате столкновения в турецком Игдыре двух пассажирских автобусов погибли 8, ранены 26 человек.