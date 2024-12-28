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Тела погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана отправлены на родину

Тела погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана отправлены на родину Сегодня около 23:30 часов из Актау отправлены на Родину тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), трагически погибших при крушении самолета AZAL.
В регионе
28 декабря 2024 г. 22:48
Тела погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана отправлены на родину

Сегодня около 23:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени из Актау на родину отправлены тела 24 граждан Азербайджана, включая троих членов экипажа, трагически погибших при крушении самолета авиакомпании AZAL.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщила пресс-секретарь акимата Мангистауской области Казахстана Гульмира Абишева.

По ее словам, на протяжении нескольких дней велась кропотливая работа по опознанию тел с помощью ДНК - анализов и родственников.

"Акимат Мангистауской области приносит соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе", - добавила Г.Абишева.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan azərbaycanlıların nəşi Aktaudan Bakıya göndərilib

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