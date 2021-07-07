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Тела погибших при крушении Ан-26 обнаружили на Камчатке

Тела погибших при крушении Ан-26 обнаружили на Камчатке Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке (Россия).
В регионе
7 июля 2021 г. 07:52
Тела погибших при крушении Ан-26 обнаружили на Камчатке

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

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