Тела погибших при крушении Ан-12 в Южном Судане доставлены в Ереван

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Тела пяти армянских пилотов, погибших при крушении транспортного самолета Ан-12 в Южном Судане, в четверг вечером доставлены из Джубы через Хартум в Ереван.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости.

Тело российского летчика будет доставлено тем же рейсом далее в Москву.

Напомним, авиакатастрофа в африканской стране произошла 4 ноября. Воздушное судно упало при взлете в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы. На месте трагедии были найдены тела 36 погибших: членов экипажа - россиянина и пяти граждан Армении, пассажиров, а также тех, кто при крушении находился на земле. Выжили только три человека.