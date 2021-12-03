Тела еще 12 погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная", где на прошлой неделе произошла авария, еще 12 тел погибших.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще 12 человек. Работы продолжаются", - сказали в ведомстве.
За прошедшие сутки отделения ВГСЧ транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. Местоположение 15 тел погибших пока остается неизвестным, ведется их поиск.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.