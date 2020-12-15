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Тела 11 человек найдены на месте пожара в пансионате в Башкортостане

Тела 11 человек найдены на месте пожара в пансионате в Башкортостане Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкортостане.
В регионе
15 декабря 2020 г. 07:49
Тела 11 человек найдены на месте пожара в пансионате в Башкортостане

Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкортостане.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 01:53 (бакинское время) поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных, одноэтажное здание горело по всей площади. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 05:00 (бакинское время) пожар был потушен. Площадь возгорания составила 72 кв. м - это общая площадь дома, в котором располагался пансионат.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", - добавили в МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись при пожаре, погибли только пожилые постояльцы. "Предварительно, среди спасенных только персонал. Постояльцы, а это пожилые люди, погибли. Частный дом престарелых полностью сгорел", - сказал источник.

По его словам, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев. "У частного пансионата "Дом престарелых (дом милосердия)" была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. "Неосторожное обращение с огнем, предварительно, стало причиной возгорания в частном пансионате в Ишбулдино", - отметил он.

Прокуратура Башкортостана проведет проверку по факту произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Başqırdıstanda güclü yanğın, 11 nəfər öldü

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