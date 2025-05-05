Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов

Из-за технического сбоя в аэропорту Алматы задержаны некоторые внутренние рейсы.

Из-за технического сбоя в аэропорту Алматы задержаны некоторые внутренние рейсы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Администрация аэропорта сообщила о том, что в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

"В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут", - говорится в сообщении.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.