О нас

Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов

Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов Из-за технического сбоя в аэропорту Алматы задержаны некоторые внутренние рейсы.
В регионе
5 мая 2025 г. 10:16
Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов

Из-за технического сбоя в аэропорту Алматы задержаны некоторые внутренние рейсы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Администрация аэропорта сообщила о том, что в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

"В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут", - говорится в сообщении.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi