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Техническая группа ЕС сегодня прибудет в Армению

Техническая группа ЕС сегодня прибудет в Армению Европейский союз сегодня отправит техническую группу в Армению для обсуждения конкретных мест дислокации своей миссии на границе с Азербайджаном.
В регионе
13 октября 2022 г. 12:11
Техническая группа ЕС сегодня прибудет в Армению

Европейский союз сегодня отправит техническую группу в Армению для обсуждения конкретных мест дислокации своей миссии на границе с Азербайджаном.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил журналистам.

"Сегодня прибудет техническая группа из Евросоюза, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов", - ответил он на вопрос журналиста о том, в каких местах будут размещаться члены миссии.

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

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