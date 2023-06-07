Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана

Иранские власти не интересуются тем, в каком положении находится население в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях.
Согласно сообщениям, правительственные новостные агентства Ирана не освещают реальную ситуацию в пострадавших от наводнения районах.
Местные жители сообщают о плачевном состоянии пострадавших от наводнения сел. По их словам, иранское правительство не оказывает им никакой помощи и фактически бросило на произвол судьбы.
Напомним, что 31 мая и 1 июня в результате проливных дождей затопило фермерские хозяйства и посевные поля в Герминском и Билясуварском районах Южного Азербайджана. Жители страдают от нехватки продуктов питания и питьевой воды. Люди из других районов Южного Азербайджана оказывают пострадавшим гуманитарную помощь.
Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного АзербайджанаТегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана Иранские власти не интересуются положением населения в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях. По сообщениям, правительственные нов
Иранские власти не интересуются тем, в каком положении находится население в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана.