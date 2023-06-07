Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана

Иранские власти не интересуются положением населения в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях. По сообщениям, правительственные нов

Иранские власти не интересуются тем, в каком положении находится население в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана.



Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях.



Согласно сообщениям, правительственные новостные агентства Ирана не освещают реальную ситуацию в пострадавших от наводнения районах.



Местные жители сообщают о плачевном состоянии пострадавших от наводнения сел. По их словам, иранское правительство не оказывает им никакой помощи и фактически бросило на произвол судьбы.



Напомним, что 31 мая и 1 июня в результате проливных дождей затопило фермерские хозяйства и посевные поля в Герминском и Билясуварском районах Южного Азербайджана. Жители страдают от нехватки продуктов питания и питьевой воды. Люди из других районов Южного Азербайджана оказывают пострадавшим гуманитарную помощь.