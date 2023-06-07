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Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана

Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана Иранские власти не интересуются положением населения в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях. По сообщениям, правительственные нов
В регионе
7 июня 2023 г. 12:50
Тегеранский режим не помогает жителям пострадавших от наводнения районов Южного Азербайджана

Иранские власти не интересуются тем, в каком положении находится население в пострадавших от наводнения районах Южного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют многочисленные факты и публикации в социальных сетях.

Согласно сообщениям, правительственные новостные агентства Ирана не освещают реальную ситуацию в пострадавших от наводнения районах.

Местные жители сообщают о плачевном состоянии пострадавших от наводнения сел. По их словам, иранское правительство не оказывает им никакой помощи и фактически бросило на произвол судьбы.

Напомним, что 31 мая и 1 июня в результате проливных дождей затопило фермерские хозяйства и посевные поля в Герминском и Билясуварском районах Южного Азербайджана. Жители страдают от нехватки продуктов питания и питьевой воды. Люди из других районов Южного Азербайджана оказывают пострадавшим гуманитарную помощь.

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Версия на азербайджанском языке Tehran rejimi seldən zərərçəkən Güney Azərbaycan bölgələrinin sakinlərinə yardım etmir

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