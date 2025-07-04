Тегеранский аэропорт принял первый международный рейс после деэскалации с Израилем

Тегеранский аэропорт принял первый международный рейс после деэскалации с Израилем

В Международном аэропорту имени Имама Хомейни сегодня приземлился первый международный рейс после 20-дневного перерыва.

Об этом передает Report со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Рейс авиакомпании FlyDubai под номером FZ1819 прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов, став первым международным прибытием после временного закрытия воздушного пространства в связи с 12-дневным конфликтом между Ираном и Израилем.

Согласно заявлению пресс-службы Организации гражданской авиации, рейс был выполнен после прохождения всех необходимых координационных процедур в области авиационной и дипломатической безопасности, а также получения официального допуска на полет.

Организация гражданской авиации отметила, что с улучшением условий международные рейсы по ряду направлений будут постепенно возобновляться в полной координации с соответствующими структурами.