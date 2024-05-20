Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

"Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления", - приводит его слова агентство Tasnim.

Отметим, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.