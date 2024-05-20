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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.
В регионе
20 мая 2024 г. 09:08
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

"Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления", - приводит его слова агентство Tasnim.

Отметим, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

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Версия на английском языке Tehran Stock Exchange suspends operations on news of Raisi's death
Версия на азербайджанском языке Tehran Fond Birjası İbrahim Rəisinin ölüm xəbərindən sonra fəaliyyətini dayandırıb

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