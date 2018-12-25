В Тегеране автобус попал в ДТП, погибли 8, ранены 28 студентов

25 декабря, 2018 18:38

https://report.az/storage/news/4d76e7895cfe0b2b40981a05eaa6c1ce/2302ab2d-9383-484f-b758-253073b8ecd3_292.jpg Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В столице Ирана Тегеране автобус со студентами научно-исследовательского университета потерпел аварию. Погибли 8, ранены 28 студентов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил руководитель научно-исследовательского отдела вуза Реза Масуди. По его словам, раненые госпитализированы. По факту ведется расследование.

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