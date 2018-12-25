В Тегеране автобус попал в ДТП, погибли 8, ранены 28 студентов

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В столице Ирана Тегеране автобус со студентами научно-исследовательского университета потерпел аварию. Погибли 8, ранены 28 студентов.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил руководитель научно-исследовательского отдела вуза Реза Масуди.
По его словам, раненые госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости