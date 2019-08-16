Эксперт: Санкции США заставили Иран активизировать сотрудничество со странами Каспия

Тегеран рассчитывает на успешность взаимодействия с прикаспийскими государствами в условиях санкций США.

Как передает Report, об этом заявил эксперт клуба "Валдай", аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Фархад Ибрагимов в ходе пресс-конференции о перспективах развития сотрудничества между прикаспийскими государствами.

По его словам, Россия и Иран надеются на жизнеспособность формата сотрудничества между прикаспийскими странами. Он указал, что несмотря на подписание странами Каспия конвенции по его статусу в рамках саммита 2018 года, есть еще ряд вопросов, которые стороны будут обсуждать.

"Чаще всего источником недовольства выступал Тегеран. Однако после прихода в Белый дом президента Трампа его отношения с США еще более ухудшились. Они и ранее ожидали возобновления санкций, потому и сейчас понимают важность налаживания тесного сотрудничества со странами региона, соседними странами, Россией, Китаем", - подчеркнул Ф.Ибрагимов.

Он указал на необходимость Тегерану более теснее сотрудничать, в первую очередь, с ближайшими соседями, в том числе и с Москвой, Баку, а также взаимодействовать с Китаем. В противном случае, учитывая давление на Иран, "страна может загнать себя и вовсе в угол".

"В этом смысле Иран очень рассчитывает на каспийский формат. Рассматривает его как возможность наладить отношения, поднимать вопросы экономического сотрудничества, привлечь инвестиции в страну и таким образом улучшить свое положение", - считает политолог.

По его словам, американские санкции в отношении Ирана заставил Тегеран обращать более пристальное внимание взаимодействию со странами региона. "Сегодня же он видит каспийский формат возможностью улучшения экономической составляющей", - резюмировал Ф.Ибрагимов.