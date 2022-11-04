Тегеран призывает Киев к совместному изучению данных о применении иранских БПЛА в Украине

Тегеран призывает Киев провести двустороннюю встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении иранских беспилотников в Украине.

Тегеран призывает Киев провести двустороннюю встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении иранских беспилотников в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

"Эмоциональные заявления и голословные обвинения не способствуют разрешению кризиса в Украине. Вместо того, чтобы выдвигать Ирану необоснованные претензии, власти этой страны должны откликнуться на наши конструктивные предложения и провести двустороннюю встречу на уровне экспертов для изучения документальных подтверждений (фактов использования иранских беспилотников в Украине)", - приводятся слова Канани на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД в очередной опроверг утверждения о том, что Иран поставляет России вооружения для их использования в Украине. Он также подчеркнул, что Тегеран готов прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.