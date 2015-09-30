Иран приветствует решение России использовать силу против ИГ в Сирии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Иран приветствует решение России использовать ВВС для авиаударов по террористической группировке "Исламское государство" в Сирии".

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявила представитель МИД Ирана Марзие Афхам.

"Мы смотрим позитивно на этот шаг и ценим любые шаги, направленные на борьбу с терроризмом в регионе", - заявила Афхам.

Напомним, что Совет Федерации в среду дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил в Сирии.