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Тегеран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению иранских заводов

Тегеран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению иранских заводов Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины.
В регионе
26 декабря 2022 г. 12:34
Тегеран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению иранских заводов

Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне в Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира. Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия", - сказал представитель ведомства, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Отметим, что в субботу Подоляк в Twitter написал о том, что Иран планирует нарастить поставки беспилотников (БПЛА) в Россию. По этой причине нужно ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков - арестовать.

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Версия на английском языке Tehran threatens with 'implications' for Kyiv's calls for destruction of Iranian plants

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