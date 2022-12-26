Тегеран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению иранских заводов

Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины.

Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне в Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира. Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия", - сказал представитель ведомства, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Отметим, что в субботу Подоляк в Twitter написал о том, что Иран планирует нарастить поставки беспилотников (БПЛА) в Россию. По этой причине нужно ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков - арестовать.