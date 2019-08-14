Тегеран предупредил о сокращении своих обязательств по ядерной сделке

Тегеран готов пойти на третий шаг по сокращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке, если ситуация с выполнением соглашения другими странами - подписантами не изменится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Что касается сокращения нами выполнения своих обязательств (по ядерной сделке - ред.), то мы сохраним прежний подход. Если по окончанию обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдем к третьему этапу (по сокращению обязательств - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.

Глава иранского государства добавил, что "затем будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти решение для этой проблемы".