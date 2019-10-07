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Тегеран подаст иск к Вашингтону за ущерб от выхода США из СВПД

Тегеран подаст иск к Вашингтону за ущерб от выхода США из СВПД

Исламская Республика Иран (ИРИ) подаст иск в Международный суд ООН в Гааге к США для взыскания понесенного Тегераном ущерба от выхода Вашингтона из ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявила вице-президент ИРИ по правовым вопросам Лая Джонейди.

По ее словам, операторам различных секторов экономики Ирана предложено провести оценку убытков, понесенных от одностороннего акта США, чтобы составить иск. 

Правительство ИРИ намерено документировать свои претензии к США.

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