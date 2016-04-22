​Тегеран не признает решение Верховного суда США по активам Ирана

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран не признает решение Верховного суда США в пользу законопроекта, который позволяет жертвам терроризма и их семьям получить в качестве компенсации порядка 2 миллиардов долларов из фондов Центробанка Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Зариф.

Ранее Верховный суд США отказал Центробанку Ирана в возвращении 2 миллиардов долларов из замороженных иранских активов, постановив, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и в других терактах.

"Правительству США хорошо известно, что, пытаясь воспользоваться иранскими активами, Америка будет нести ответственность перед всем народом Ирана", - заявил Зариф. "Как мы сказали ранее, мы не признаем решение суда в США. И американское правительство об этом знает", - добавил министр.

Более 1000 американцев ранее потребовали компенсации за теракт, в организации которого, как они считают, участвовал Иран. Казармы с американскими миротворцами, расквартированными в Бейруте, подверглись террористической атаке 23 октября 1983 года. Тогда погиб 241 американский солдат, жертвами теракта в общей сложности стали более 300 миротворцев, выполнявших миссию ООН во время гражданской войны в Ливане.

В пятницу глава МИД Ирана встретится с американским коллегой Джоном Керри в Нью-Йорке, политики обсудят процесс снятия санкций с Ирана в соответствии с договоренностями по иранской ядерной программе.