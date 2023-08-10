Тегеран назвал условие для возвращения к ядерному соглашению

Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства.

Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Mehr.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения", - заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы "на полях" 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой, сообщает IRNA.