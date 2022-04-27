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Тегеран и Пекин договорились развивать военное сотрудничество

Тегеран и Пекин договорились развивать военное сотрудничество Тегеран и Пекин договорились развивать военное сотрудничество и обмениваться опытом.
В регионе
27 апреля 2022 г. 23:49
Тегеран и Пекин договорились развивать военное сотрудничество

Тегеран и Пекин договорились развивать военное сотрудничество и обмениваться опытом.

Как передает Report со ссылкой на ILNA, об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери по итогам переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

"В ходе сегодняшней встречи мы договорились развивать сотрудничество между ВС двух стран в области проведения учений, обмена опытом и обучения персонала", - цитирует Багери агентство. По словам военного, задачей взаимодействия "является лучшее обеспечение безопасности обеих стран".

Напомним, что министр обороны Китая прибыл в среду в Тегеран с официальным визитом. Ранее его принял президент Ирана Ибрахим Раиси.

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