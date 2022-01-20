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Тегеран и Москва создадут линию поддержки в 5 млрд долларов

Тегеран и Москва создадут линию поддержки в 5 млрд долларов Иран и Россия в рамках достигнутых торгово-экономических договоренностей в ходе визита президента Ибрахима Раиси в Москву создадут линию поддержки в 5 млрд долларов США.
В регионе
20 января 2022 г. 14:37
Тегеран и Москва создадут линию поддержки в 5 млрд долларов

Иран и Россия в рамках достигнутых торгово-экономических договоренностей в ходе визита президента Ибрахима Раиси в Москву создадут линию поддержки в 5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи.

"На переговорах с российской стороной мы достигли хороших двухсторонних соглашений в торгово-экономической сфере. Среди них есть документ о создании линии поддержки в 5 млрд долларов между Ираном и Россией", — сказал он.

Иранский президент в среду впервые после избрания на пост в августе 2021 года прибыл в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, визит Раиси в Москву очень важен, в ходе этого мероприятия необходимо будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана".

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