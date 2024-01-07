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Тегеран и Москва создадут инвесткомитеты для финансирования совместных проектов

Тегеран и Москва создадут инвесткомитеты для финансирования совместных проектов Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер.
В регионе
7 января 2024 г. 12:02
Тегеран и Москва создадут инвесткомитеты для финансирования совместных проектов

Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер.

Как передает Report cо ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил член исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу.

По его словам, эти комитеты будут рассматривать представленные проекты, которые будут финансироваться на паритетной основе - по 50%.

Он подчеркнул, что были утверждены модели сотрудничества и механизмы взаимодействия, и мы ждем одобрения попечительского совета Фонда национального благосостояния России.

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Версия на английском языке Tehran, Moscow to create investment committees to finance joint projects

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