Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном по «ядерной сделке»

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Тегеран после гибели генерала Касема Сулеймани не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5+1» (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), однако сперва ответит США.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло», - сказал А.Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос, готов ли Иран по-прежнему вести переговоры в рамках группы «5+1», если США снимут санкции.