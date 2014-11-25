​Тегеран: "Финальное соглашение по иранскому атому будет достигнуто после отмены санкций"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Финальное соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто, когда будут сняты санкции против этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил глава МИД Исламской Республики Джавад Зариф по итогам переговоров в Вене.

«Санкции не разрешают проблем. Финальное соглашение будет достигнуто, когда санкции будут сняты», — сказал он журналистам.

В ходе переговоров международной «шестерки» (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Ирана не удалось достичь итогового соглашения в установленный срок — к 24 ноября.