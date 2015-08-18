Пострадавший от наводнения​ тбилисский зоопарк откроется в сентябре

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Тбилисский зоопарк, большая часть которого была разрушена в результате стихийного бедствия в середине июня, возобновит работу с сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, по словам директора зоопарка Зураба Гуриелидзе, заработает та часть, которая уцелела во время наводнения и очистка которой уже завершена.

"На данный момент все еще ведутся восстановительные работы и очистка территории зоопарка. Очистка почти завершена, однако есть еще немало деталей, которые следует завершить", — сказал Гуриелидзе журналистам.

Мэрия Тбилиси выделит средства для временного обустройства тбилисского зоопарка

Сильный ливень с градом и ветром прошел в Тбилиси в ночь на 14 июня. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры, территория столичного зоопарка была почти полностью разрушена. Из 600 обитателей зоопарка выжили меньше половины. Некоторые животные оказались на улице, в том числе хищники. Часть хищников удалось на время усыпить и вернуть в зоопарк, некоторых пришлось застрелить.