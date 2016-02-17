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    Глава МИД Турции не смог прилететь в Тбилиси из-за непогоды

    Тбилисский аэропорт не смог принять около десяти рейсов из-за тумана

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Тбилисский международный аэропорт не смог принять до десяти рейсов из-за сильного тумана в столице Грузии, среди отмененных — рейс из Стамбула, которым в Грузию должен был прилететь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в администрации аэропорта.

    "Часть рейсов была отменена, в некоторых случаях пришлось использовать авиакомпании соседних стран — Азербайджана и Армении. В частности, были отменены два рейса "Турецких авиалиний", также были отменены рейсы Pegasus и Atlasglobal. Самолет Fly Dubai приземлился в Ереване, также не удалось принять самолет из Китая, который совершил посадку в Баку", — сообщили в администрации тбилисского аэропорта.

    По словам посла Турции в Грузии Зеки Левента Гумрукчу, рейсом из Стамбула в Тбилиси должен был прилететь глава МИД Турции, "однако рейс не был выполнен из-за непогоды".

    Все невыполненные накануне рейсы будут осуществлены в среду. Туман в грузинской столице постепенно рассеивается.


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