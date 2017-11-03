Тбилиси заново попросил Украину выдать Саакашвили Грузии

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Грузии направила в Украину очередное требование об экстрадиции лидера партии «Рух новых сил» и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

«Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом», — говорится в соответствующем заявлении, передает Report.

Напомним, в начале сентября этого года Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

«Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины», — сообщил тогда журналистам заместитель главы Минюста Сергей Петухов.

Чиновник также отметил, что в отношении Саакашвили начинается экстрадиционная проверка.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что Украина дважды отказала грузинской стороне в экстрадиции скандального политика.