Тбилиси приостанавливает программу обеспечения жильем украинских беженцев

В Тбилиси с 31 июля будет приостановлена программа обеспечения жильем украинских беженцев.

В Тбилиси с 31 июля будет приостановлена программа обеспечения жильем украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, граждане Украины, прибывшие в Грузию, с 15 июля получат денежную помощь в размере 300 лари(около 100 долларов США) на семью и 45 лари (около 16 долларов) на человека дополнительно. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (80 долларов) на человека.

В первые же дни российско-украинского конфликта мэрия Тбилиси задействовала специальную программу – граждан Украины, прибывающих в Грузию, которые обращаются с просьбой о жилье, размещают в разных гостиницах с трехразовым питанием.

В рамках программы Тбилиси уже принял более 5100 человек, из них более 2300 человек по сей день проживают в гостиницах столицы. На эти цели из бюджета было потрачено в общей сложности 11 миллионов лари (более 3,74 млн долларов), а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари (более 4,75 млн долларов).