Тбилиси опроверг включение грузинских авиакомпаний в "черный список" ЕС

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Агентство гражданской авиации Грузии опровергает информацию о том, что грузинские авиакомпании включены в так называемый "черный список" безопасности Евросоюза, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Два раза в год, на основании решения комитета безопасности, Еврокомиссия публикует список тех стран и авиакомпаний, которым запрещаются полеты на территории Евросоюза из-за игнорирования стандартов безопасности полетов", - сказано в заявлении. При этом подчеркивается, что Грузия и грузинские авиакомпании никогда не были внесены в этот список.

По итогам аудита грузинских перевозчиков, проведенного в 2013 году Международной организацией гражданской авиации (ICAO), был констатирован значительный прогресс. Были выявлены и некоторые недостатки, что было отражено в окончательном отчете аудита, по искоренению которых был прописан конкретный план действия.

В результате мероприятий, проведенных в течение 2011-2013 годов, на 55% улучшился показатель тренинга и квалификации инструкторов агентства, на 44% - процесс надзора эксплуатации воздушных лайнеров. "В настоящее время осталось несколько вопросов, над которыми идет активная работа", - говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.