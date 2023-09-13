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Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии Министерство обороны Грузии выступило с опровержением распространенной оппозиционным телеканалом информации о том, что США предлагали Тбилиси начать переговоры о размещения американской военной базы в стране.
В регионе
13 сентября 2023 г. 16:54
Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Министерство обороны Грузии выступило с опровержением распространенной оппозиционным телеканалом информации о том, что США предлагали Тбилиси начать переговоры о размещения американской военной базы в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в распространенном в среду заявлении Минобороны Грузии.

В нем сказано, что информация используется "отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации".

Накануне оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что ранее в ходе визита в Грузию министр обороны США Ллойд Остин предложил правящей партии "Грузинская мечта" провести переговоры по вопросу размещения военной базы. По данным телеканала, Остин получил от властей Грузии отказ, но этот факт был скрыт грузинскими властями.

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Версия на английском языке Tbilisi refutes reports of US proposal to establish military base in Georgia

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