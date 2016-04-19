Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Тбилиси и Стамбул стали городами-побратимами. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующий меморандум подписали мэр Тбилиси Давид Нарманиа и мэр Стамбула Кадир Топбаш.

Документ был подписан в ходе официального визита мэра Тбилиси Давида Нарманиа в Стамбул.

Меморандум предусматривает сотрудничество двух городов по вопросам инвестиций, развития сферы туризма и культуры, а также будут активно проводить совместные фестивали и выставки.