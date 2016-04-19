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    ​Тбилиси и Стамбул стали городами-побратимами

    Соответствующий документ подписан в ходе официального визита мэра Тбилиси Давида Нарманиа в Стамбул

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Тбилиси и Стамбул стали городами-побратимами. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующий меморандум  подписали мэр Тбилиси Давид Нарманиа и мэр Стамбула Кадир Топбаш.

    Документ был подписан в ходе официального визита мэра Тбилиси Давида Нарманиа в Стамбул.

    Меморандум предусматривает сотрудничество двух городов по вопросам инвестиций, развития сферы туризма и культуры, а также будут активно проводить совместные фестивали и выставки.

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