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Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии

Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии Министерства иностранных дел Грузии и Украины обсуждают вопрос назначения нового украинского посла в Тбилиси.
В регионе
4 октября 2022 г. 15:50
Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии

Министерства иностранных дел Грузии и Украины обсуждают вопрос назначения нового украинского посла в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"Вопрос назначения нового посла стоит на повестке дня двух стран. Этот вопрос поднимался и на неформальной встрече министров иностранных дел Украины и Грузии в Праге (31 августа), а также в формате ГУАМ (21 сентября)", - сказал Касьянов.

Напряжение в отношениях Киева и Тбилиси появилось после того, как 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объясняя это национальными интересами. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла из Тбилиси Игоря Долгова "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций и за их препятствование отправке добровольцев в Украину.

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