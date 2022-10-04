Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии

Министерства иностранных дел Грузии и Украины обсуждают вопрос назначения нового украинского посла в Тбилиси.

Министерства иностранных дел Грузии и Украины обсуждают вопрос назначения нового украинского посла в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"Вопрос назначения нового посла стоит на повестке дня двух стран. Этот вопрос поднимался и на неформальной встрече министров иностранных дел Украины и Грузии в Праге (31 августа), а также в формате ГУАМ (21 сентября)", - сказал Касьянов.

Напряжение в отношениях Киева и Тбилиси появилось после того, как 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объясняя это национальными интересами. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла из Тбилиси Игоря Долгова "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций и за их препятствование отправке добровольцев в Украину.