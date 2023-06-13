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Татев Айрапетян: Азербайджанцы организованно работают в социальных сетях 7 дней в неделю

Татев Айрапетян: Азербайджанцы организованно работают в социальных сетях 7 дней в неделю "Позвольте мне сказать вам очень важную составляющую. Вы можете себе представить, что азербайджанская сторона организованно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в Twitter, социальных сетях и каналах Telegram".
В регионе
13 июня 2023 г. 08:03
Татев Айрапетян: Азербайджанцы организованно работают в социальных сетях 7 дней в неделю

"Позвольте мне сказать вам очень важную составляющую. Вы можете себе представить, что азербайджанская сторона организованно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в Twitter, социальных сетях и каналах Telegram".

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявила эксперт по Азербайджану, кандидат исторических наук Татев Айрапетян.

"Я не знаю, сколько ресурсов тратится на эти вещи, но они (азербайджанцы - ред.) работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, что они делают свою работу непрерывно и без остановок. И армяне, которые воюют против них, это те, кто по собственной инициативе".

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Версия на азербайджанском языке Tatev Hayrapetyan: “Azərbaycan tərəfi sosial şəbəkələrdə həftənin 7 günü fasiləsiz, mütəşəkkil şəkildə işləyirlər” - VİDEO

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