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Ташкент передал Москве ноту из-за грубого обращения с гражданами Узбекистана в РФ

Ташкент передал Москве ноту из-за грубого обращения с гражданами Узбекистана в РФ МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи со случаями несанкционированных проверок, неуважительного и грубого обращения с гражданами страны на территории РФ.
В регионе
11 июня 2025 г. 01:33
Ташкент передал Москве ноту из-за грубого обращения с гражданами Узбекистана в РФ

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи со случаями несанкционированных проверок, неуважительного и грубого обращения с гражданами страны на территории РФ.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

По его словам, посольство Узбекистана в Москве направило в МИД России ноту, в которой была выражена обеспокоенность жалобами граждан на неправомерные проверки, неуважение и грубое отношение. Бурханов подчеркнул, что подобные случаи "не соответствуют дружественным отношениям между нашими странами, и для их предотвращения необходимы конкретные меры".

"Республика Узбекистан считает своей приоритетной задачей защиту прав и интересов своих граждан, проживающих и временно находящихся за рубежом. По данному вопросу посольство Узбекистана в Москве также ведет диалог с российской стороной через соответствующие дипломатические каналы. Узбекистанская сторона призывает обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан.

В связи с этим, мы призываем соответствующие органы Российской Федерации относиться с уважением к гражданам Узбекистана <...>", - подчеркнул А.Бурханов.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан держит данный вопрос под постоянным контролем и продолжит принимать дополнительные меры в случае необходимости, добавил официальный представитель ведомства.

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