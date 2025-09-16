Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке
- 16 сентября, 2025
- 06:44
Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке направило ноту в представительство МИД России и прокуратуру Приморского края РФ в связи с избиением узбекистанцев группой хулиганов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Kun.uz.
Согласно информации, генконсул Юсуп Кабулжанов уточнил, что Ташкент обратился к российским властям с обращением принять меры после актов хулиганства в отношении узбекистанцев.
"От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу", - написал дипломат в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент отдельно контролировался Генеральным консульством Узбекистана во Владивостоке и российскими правоохранительными органами.