    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 06:44
    Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке

    Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке направило ноту в представительство МИД России и прокуратуру Приморского края РФ в связи с избиением узбекистанцев группой хулиганов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Kun.uz.

    Согласно информации, генконсул Юсуп Кабулжанов уточнил, что Ташкент обратился к российским властям с обращением принять меры после актов хулиганства в отношении узбекистанцев.

    "От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что инцидент отдельно контролировался Генеральным консульством Узбекистана во Владивостоке и российскими правоохранительными органами.

    Владивосток Узбекистан нота протеста
    Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndərib

